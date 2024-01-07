На Луганщині засуджено місцеву освітянку за впровадження російських стандартів освіти

03 лютого 2024, 14:09

За публічного обвинувачення прокурорів Щастинської окружної прокуратури Луганської області місцеву мешканку визнано винною у діях, спрямованих на впровадження стандартів освіти держави-агресора у закладах освіти (ч. 3 ст. 111-1 КК України).

Їй призначено максимальне за інкримінованою статтею покарання ‒ 3 роки позбавлення волі. Також позбавлено права впродовж 15 років обіймати посади у сфері освіти та займатися освітньою і виховною діяльністю.

Суд встановив, що жінка до 2014 року була директором однієї з місцевих шкіл.

Під час проведення незаконного «референдуму» очолювала «виборчу комісію» в Станиці Луганській.

Пізніше, була притягнута до кримінальної відповідальності за ч. 2 ст. 110 КК України.

Надалі, вона залишалась на території населеного пункту і працювала вчителем.

Після повномасштабного російського вторгнення жінка почала співпрацювати з ворогом.

У кінці квітня 2022 року стала «директором державної загальноосвітньої установи "лнр" «Станично-Луганська гімназія».

Засуджена керує даним закладом, організовує навчальний процес за російськими стандартами. Крім того, проводить пропаганду серед учнів на користь держави-агресора.

❗ Вирок ухвалено заочно. Покарання засуджена відбуватиме з моменту затримання. Наразі жінка оголошена у розшук.

Спеціальне досудове розслідування здійснювали слідчі ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.