До 10 років за ґратами засуджено за колабораціонізм експосадовицю з Луганщини

07 лютого 2024, 17:07

За публічного обвинувачення Старобільської окружної прокуратури Луганської області місцеву мешканку визнано винною у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Їй призначено максимальне за інкримінованою статтею покарання ‒ 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Також позбавлено права впродовж 15 років обіймати певні посади в органах влади.

Прокурори в суді довели, що жінка до 2018 року була заступником міського голови з фінансових питань – головним бухгалтером Старобільської міської ради.

Надалі виїхала до окупованої АР Крим. Після повномасштабного російського вторгнення повернулась до Старобільська.

Улітку 2022 року вона добровільно обійняла посаду «начальника управління бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення адміністрації Старобільського району лнр».

Засуджена здійснює керівництво вказаним підрозділом, забезпечує складання звітності, нараховує та виплачує заробітну плату працівникам у російських рублях.

Крім того, закликає місцевих жителів підтримувати окупаційну владу.

❗Вирок ухвалено заочно. Покарання засуджена відбуватиме з моменту затримання. Наразі жінка оголошена у розшук.

Спеціальне досудове розслідування здійснювали слідчі ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.