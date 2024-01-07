На кордоні з Польщею ускладнено рух транспорту, заблоковані пункти пропуску – ДПСУ

09 лютого 2024, 13:24

У Польщі розпочали блокувати дороги до пунктів пропуску на кордоні з Україною. Інформацію про це надали у Державної прикордонної служби України, та повідомляв речник ДПСУ Андрій Демченко, під час телемарафону у п’ятницю, 9 лютого.

📢"Близько 100 осіб і близько 50 транспортних засобів заблокували під'їзний шлях до кордону. Вони знаходяться десь за кількасот метрів від пункту пропуску. І на цей час не відбувається руху ні на виїзд з Польщі, ні на в'їзд в Польщу. Як для вантажівок, так і для легковиків та автобусів", – зазначив він.

Він також висловив надію, що ситуація зміниться і на польській стороні знайдуть можливість руху, хоча б для легкових автомобілів і автобусів.

📌 За інформацією ДПСУ, яку отримали від польських колег :

перед пунктом пропуску «Медика» протестувальники налаштовані пропускати по 1 вантажному автомобілю, 1 автобусу та 1 легковому автомобілю на годину;

протестувальники налаштовані пропускати по 1 вантажному автомобілю, 1 автобусу та 1 легковому автомобілю на годину; біля пункту пропуску «Хребенне» планується пропускати по 2 вантажні автомобілі на годину в обох напрямках. Рух легкового транспорту та автобусів не обмежуватиметься;

планується пропускати по 2 вантажні автомобілі на годину в обох напрямках. Рух легкового транспорту та автобусів не обмежуватиметься; через пункт пропуску «Дорогуськ» протестувальники мають намір пропускати щогодини по 1 вантажівці в обидві сторони. Рух автобусів відбуватиметься без змін.

Зауважимо, що тиждень тому польські фермери анонсували новий загальнонаціональний страйк та блокування кордону з Україною, який розпочнеться 9 лютого і триватиме до 10 березня.

📅Нагадаємо, що 23 грудня польські фермери припинили протести на кордоні з Україною для переговорів з новим урядом. Тоді вони вимагали дотації на закупівлю кукурудзи, збереження податку на рівні поточного року і продовження кредитування ліквідності.

📅Також 31 січня Єврокомісія запропонувала продовжити економічний безвіз з Україною ще на рік, а також планує створити "посилений запобіжник" для захисту інтересів європейських аграріїв.