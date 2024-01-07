ЗМІ: Німеччина може погодитись надати Україні далекобійну високоточну зброю

20 лютого 2024, 14:04

Правляча коаліція Німеччини розробила конфіденційну пропозицію стосовно збільшення постачання Україні необхідних боєприпасів, транспортних засобів та систем озброєння. Вказано, що у цей пакет можуть входити далекобійні крилаті ракети "Taurus", повідомляє Bild у вівторок, 20 лютого.

Повідомляється, що голосування щодо цього важливого пакету допомоги збираються провести в Бундестазі вже на цьому тижні.

📢«Уряд Німеччини, ймовірно, має намір передати Україні ракети Taurus», – зазначається у повідомленні.

Хоча ракети "Taurus", які вже довгий час просить Київ, не згадуються прямо в цьому проєкті, але йдеться про «постачання додаткових систем зброї дальньої дії та боєприпасів, необхідних для того, щоб Україна могла здійснювати цільові атаки на стратегічно важливі цілі далеко в тилу російського агресора».

Фактично, ракети "Taurus" відповідають цьому опису, оскільки вони можуть досягати цілей на відстані понад 500 кілометрів. До того, Франція та Великобританія вже поставили Україні свої крилаті ракети "Scalp" та "Storm Shadow", вони вважаються ракетами середньої дальності та менш ефективними, ніж "Taurus" навіть за показниками можливостей транспортування корисного навантаження.

Україна вже від минулого року закликає Німеччину розпочати постачання далекобійних ракет "Taurus". Але Берлін наразі відмовляється від таких поставок, зокрема, через протистояння цьому канцлера Олафа Шольца.

📅Нагадаємо, що 17 січня парламент Німеччини відхилив голосування за проєкт резолюції щодо постачання ракет "Taurus" в Україну.

В той самий час у німецькій компанії Taurus Systems GmbH заявили, що можуть у найкоротші терміни розпочати нове виробництво ракет Taurus, які просить Україна.

Для довідки: Високоточна крилата ракета німецького виробництва «Taurus» є більш потужною, ніж аналогічні ракети «Storm Shadow» та «SCALP», які були отримані Україною від Великої Британії та Франції відповідно. «Taurus» точно вражає цілі на відстані понад 500 кілометрів і несе бойову частину корисного навантаження майже 500 кілограмів. Її загальна вага – понад 1,3 тонни.