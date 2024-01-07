Поляки влаштували жорстку блокаду всього кордону – ДПСУ

20 лютого 2024, 14:21

За інформацією Держприкордонслужби України від 20 лютого, учасники акції протесту в Польщі почали посилювати блокування руху на кордоні з Україною.

📌Згідно з повідомленням, внаслідок протестів, рух вантажівок в обох напрямках через пункт пропуску Медика-Шегині був повністю зупинений, а про термін завершення такого блокування наразі невідомо.

📌У пункті пропуску Долгобичув-Угринів протестувальники висловили намір зупинити рух для всіх видів транспорту до 17:00 вівторка.

📌«Зосін-Устилуг. З 13.00 по 16:00 за Київським часом, протестувальники мають намір обмежити рух автобусів, вантажних та легкових транспортних засобів в обидвох напрямках. Обіцяють пропускати лише вантажні автомобілі з гуманітарною допомогою», – йдеться у повідомленні

📌На пункті пропуску Корчова-Краківець учасники протесту вирішили заблокувати рух для всіх вантажівок на виїзд з Польщі до 21:00 за Київським часом, за винятком тих, які перевозять критично важливі вантажі. Проте, інші види транспорту можуть рухатися без обмежень в обидва напрямки.

📌У пункті пропуску Гребене-Рава-Руська з 13:00 за Київським часом рух всього транспорту був заблокований в обох напрямках, крім тих, які перевозять критично важливі вантажі та гуманітарну допомогу.

📌Наразі також повідомлено, що до 19:00 за Київським часом на пункті пропуску Дорогуськ-Ягодин буде повністю припинено рух вантажного транспорту в обидва напрямки.

📅Нагадаємо, що з 9 лютого польські фермери продовжили протести на кордоні з Україною, а з 20 лютого планують заблокувати всі прикордонні переходи між Польщею та Україною, а також під'їзні шляхи до залізничних перевалочних станцій і морських портів. Ці дії здійснюються, начебто, у знак протесту проти ввезення української агропродукції, планів Єврокомісії продовжити економічний безвіз з Україною ще на рік, а також проти "зеленого курсу" ЄС.