Польські аграрії перекрили залізницю та висипали українське зерно з вагону

20 лютого 2024, 14:48

В Польщі фермери розпочали масштабний загальний страйк, під час якого заблокували майже 200 місць на дорогах по всій країні, ключові вузли комунікацій і пункти пропуску на кордоні з Україною. Про це у вівторок, 20 лютого, повідомляє RMF24.

Одні з основних вимог протестувальників – зупинити імпорт української агропродукції та відмовитися Польщі від Європейського "зеленого курсу".

Планується посилення блокування у деяких пунктах пропуску на кордоні з Україною, наприклад, поблизу ПП "Дорогуськ — Ягодин", де фермери збираються заблокувати рух для вантажного транспорту до 19 години за київським часом.

У рамках протесту була також зупинена залізниця поблизу пункту пропуску "Медика — Шегині", де протестувальники зухвало й показово розсипали українське збіжжя з вантажного вагона під запис на власні пристрої та чисельні камери журналістів. Про це з місця події повідомила кореспондентка «Суспільне. Львів».

📢«Це наша форма протесту. Йдеться про те, щоб зробити його більш відчутним. Ми постійно чекаємо, що хтось із нами буде вести діалог», - заявляють протестувальники.

Лідер аграрного сектору профспілкового об’єднання OPZZ Славомир Іздебський заявив, що мета протесту – рішуче сказати «стоп Зеленому курсу», імпорту сільськогосподарської продукції з України та обмежень щодо розведення тварин у Польщі.

Очікується, що у вівторок рада міністрів Польщі розгляне поточну інформацію міністра сільського господарства щодо ситуації в секторі.

Наразі, польські перевізники повністю блокують більшість пунктів пропуску на кордоні з Україною, що призводить до повної зупинки руху вантажного транспорту, що має негативний вплив на обороноздатність країни та вивезення критично важливих товарів.

Президент України Володимир Зеленський закликав до спільних та розумних рішень для вирішення ситуації, підкресливши важливість співпраці між Україною, Польщею та іншими країнами Європи для вирішення проблеми, яка стосується долі всього континенту.