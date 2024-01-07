На Сумщині росіяни вбили сім’ю з п’ятьох людей у власному будинку – ОВА

20 лютого 2024, 15:06

П'ятеро членів однієї родини загинули в результаті російського дронового удару по Конотопському району. Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація у вівторок, 20 лютого.

У житловий будинок у Новослобідській громаді влучив ворожий ударний БпЛА типу "Ланцет".

📢«Внаслідок влучання загинула родина: мати та двоє синів, а також двоє їх дальніх родичок: бабуся і жінка, яка приїхала з іншого міста», – розповіли в Сумській ОВА.

Голова Новослобідської громади Ольга Гаркавенко в коментарі Суспільному зазначила, що російський БпЛА з вибухівкою влучив у житловий будинок, коли люди спали.

Зранку 20 лютого Сумська обласна військова адміністрація повідомила, що о п'ятій годині ранку російські окупанти здійснили авіаційно-артилерійський удар по Новослобідській громаді Конотопського району. Внаслідок обстрілу сталася пожежа у житловому будинку та виявили тіла двох людей.

📅Нагадаємо, що 17 лютого віцепрем'єр із відновлення Олександр Кубраков розповів про нову мету повітряних атак росії на енергосистему України – завдання нової суттєвої шкоди економіці.