Євросоюз надав €83 млн на гуманітарну допомогу Україні

20 лютого 2024, 17:32

Європейський союз надасть гуманітарну допомогу Україні та Молдові, загальна сума якої складає 83 мільйони євро. Більша частина цих коштів спрямована саме на підтримку України, повідомила Єврокомісія в офіційній заяві у вівторок, 20 лютого.

📢«Цілеспрямовані атаки Росії на ключову енергетичну та цивільну інфраструктуру України, таку як лікарні, школи та електромережі, серйозно ускладнюють доступ людей до основних послуг. З кожним новим обстрілом дедалі більше українців залишаються без даху над головою і потребують допомоги та притулку в морозних умовах», – йдеться в повідомленні.

⚠️Зазначається, що на цей час в Україні 14,6 млн осіб потребують гуманітарної допомоги.

Україні, зокрема, призначено 75 мільйонів євро з загальної суми, що дозволить реалізувати гуманітарні проєкти в рамках країни. Ці проєкти включають надання екстреної допомоги, потреби житла, послуги захисту, чисту воду, освіту та медичний захист.

📢«В основі гуманітарної стратегії ЄС в Україні сьогодні лежить захист людей, які постраждали від війни, особливо тих, хто живе поблизу прифронтових зон», - додається у заяві Єврокомісії.

📈Загалом, з новим фінансуванням, оголошеним сьогодні, Європейська комісія вже виділила 926 мільйонів євро на гуманітарну допомогу для цивільного населення, що постраждало від війни в Україні з моменту російського вторгнення у лютому 2022 року.

📊Зазначено, що 860 мільйонів євро спрямовано на гуманітарні програми всередині України, а 66 мільйонів євро – на підтримку біженців, що прибули в сусідню Молдову.

📌У раніше оприлюдненому повідомленні ООН було повідомлено про загрозу скорочення допомоги українцям, зокрема через втрату міжнародної уваги до подій в Україні порівняно з іншими світовими кризами. Верховний комісар ООН у справах біженців зазначав, що в заголовках світових ЗМІ домінує війна у секторі Гази.