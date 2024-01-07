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МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Економіка
20 лютого 2024, 17:32

Євросоюз надав €83 млн на гуманітарну допомогу Україні

Європейський союз надасть гуманітарну допомогу Україні та Молдові, загальна сума якої складає 83 мільйони євро. Більша частина цих коштів спрямована саме на підтримку України, повідомила Єврокомісія в офіційній заяві у вівторок, 20 лютого.

📢«Цілеспрямовані атаки Росії на ключову енергетичну та цивільну інфраструктуру України, таку як лікарні, школи та електромережі, серйозно ускладнюють доступ людей до основних послуг. З кожним новим обстрілом дедалі більше українців залишаються без даху над головою і потребують допомоги та притулку в морозних умовах», – йдеться в повідомленні.

⚠️Зазначається, що на цей час в Україні 14,6 млн осіб потребують гуманітарної допомоги.

Україні, зокрема, призначено 75 мільйонів євро з загальної суми, що дозволить реалізувати гуманітарні проєкти в рамках країни. Ці проєкти включають надання екстреної допомоги, потреби житла, послуги захисту, чисту воду, освіту та медичний захист.

📢«В основі гуманітарної стратегії ЄС в Україні сьогодні лежить захист людей, які постраждали від війни, особливо тих, хто живе поблизу прифронтових зон», - додається у заяві Єврокомісії.

📈Загалом, з новим фінансуванням, оголошеним сьогодні, Європейська комісія вже виділила 926 мільйонів євро на гуманітарну допомогу для цивільного населення, що постраждало від війни в Україні з моменту російського вторгнення у лютому 2022 року.

📊Зазначено, що 860 мільйонів євро спрямовано на гуманітарні програми всередині України, а 66 мільйонів євро – на підтримку біженців, що прибули в сусідню Молдову.

📌У раніше оприлюдненому повідомленні ООН було повідомлено про загрозу скорочення допомоги українцям, зокрема через втрату міжнародної уваги до подій в Україні порівняно з іншими світовими кризами. Верховний комісар ООН у справах біженців зазначав, що в заголовках світових ЗМІ домінує війна у секторі Гази.

Джерело: "European Commission"
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