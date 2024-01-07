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МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Суспільство / Події
20 лютого 2024, 18:10

Поблизу «уряду днр» в Донецьку пролунали вибухи – росЗМІ

У Донецьку, що тимчасово перебуває під окупацією російських загарбників, сталася серія вибухів у районі, де знаходиться будівля так званого "уряду днр". Про це повідомили у соцмережах, зокрема, місцеві телеграм-канали у вівторок, 20 лютого.

«У районі будівлі облдержадміністрації ("будинок уряду днр") відбулися вибухи, після яких піднявся стовп густого чорного диму", - зазначається в повідомленні.

Згодом було додано, що один із боєприпасів впав поруч з бібліотекою імені Крупської. Також надійшла інформація про те, що ракета впала у дворі тієї ж бібліотеки.

Нагадаємо, що 21 січня ринок у мікрорайоні Текстильник у Кіровському районі опинився під обстрілом, в результаті чого загинуло 13 осіб. Відеозаписи цієї події активно були поширені у мережі.

Це не перший випадок, коли рашисти намагаються налаштувати місцеве населення проти України, влаштовуючи обстріли міста, та регулярно й цинічно перекладають провину на ЗСУ.

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