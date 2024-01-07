21 лютого 2024, 12:00 У ніч на 21 лютого 2024 року знищено 13 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131» та 1 керовану авіаційну ракету Х-59 У ніч на 21 лютого 2024 року окупанти атакували зенітною керованою ракетою ❗ С-300 (Ростовська обл.), керованою авіаційною ракетою ❗ Х-59 (Бєлгородська обл.), 4-ма крилатими ракетами ❗ Х-22 (Ростовська обл.) та 19-ма ударними безпілотниками типу ⚠️ «Shahed» (Приморсько-Ахтарськ – рф). Завітайте на наш новий сайт》 💥 В результаті бойової роботи знищено керовану авіаційну ракету Х-59 на Полтавщині та 13 із 19-ти «шахедів» у межах Харківської, Дніпропетровської, Запорізької та Донецької областей. Частина із шести не уражених ворожих БпЛА – не досягла своїх цілей. До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України. Джерело: "Повітряні Сили ЗСУ" irtafax.com