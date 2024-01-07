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Уся пи*дота, що краде гроші на війні, мусить знати: ми вас, упирі та бля*і, на олівець кровʼю своєю пишемо. Сторінок там вже не мало... Ті з нас, хто повернеться з війни живим, знайдуть кожного. Тікайте не озираючись. А краще застрельтеся. У*обки.
МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Події
21 лютого 2024, 12:00

У ніч на 21 лютого 2024 року знищено 13 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131» та 1 керовану авіаційну ракету Х-59

У ніч на 21 лютого 2024 року окупанти атакували зенітною керованою ракетою ❗ С-300 (Ростовська обл.), керованою авіаційною ракетою ❗ Х-59 (Бєлгородська обл.), 4-ма крилатими ракетами ❗ Х-22 (Ростовська обл.) та 19-ма ударними безпілотниками типу ⚠️ «Shahed» (Приморсько-Ахтарськ – рф).

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💥 В результаті бойової роботи знищено керовану авіаційну ракету Х-59 на Полтавщині та 13 із 19-ти «шахедів» у межах Харківської, Дніпропетровської, Запорізької та Донецької областей. Частина із шести не уражених ворожих БпЛА – не досягла своїх цілей.

До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

Джерело: "Повітряні Сили ЗСУ"
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