ЗСУ знищили черговий російський Су-34

21 лютого 2024, 12:33

Вранці 21 лютого командувач Повітряних Сил ЗСУ Микола Олещук повідомив про успішне знищення ще одного російського винищувача-бомбардувальника Су-34 українськими захисниками.

📢«Цього разу можу сказати, що льотчику Су-35 пощастило — зманеврував і більше не ризикує. А от екіпаж Су-34 приєднується до нашої рубрики "Вечного полета, братья". Маю гарні результати об’єктивного контролю, щоб ніхто не сумнівався! Будемо їсти руSSкого ведмедя малими шматками», – написав він.

Командувач також відзначив високу професійну майстерність бійців Повітряних Сил ЗСУ, підкресливши їх відмінну роботу.

📢«P.S. Ходять чутки, що в мене останнім часом поганий настрій. Не маю на це права! При такій бойовій роботі він просто чудовий!» – додав командувач.

📅Нагадаємо, що вранці 17 лютого Повітряні сили знищили одразу три російські винищувачі на Східному напрямку.