Від російського обстрілу на Донеччині поранено чотирьох рятувальників ДСНС

21 лютого 2024, 13:01

Пресслужба ДСНС України в середу, 21 лютого, повідомила, що четверо рятувальників постраждали під час ворожого обстрілу Донеччини.

📢«Вночі ворог вкотре завдав ударів по Покровському району. Один із безпілотників влучив у будівлю, де проживали рятувальники. В результаті постраждало четверо співробітників ДСНС», – зазначається у звіті.

Також повідомляється, що ввечері 20 лютого внаслідок ракетного удару по м. Дружківка пошкоджено будівлю пожежно-рятувальної частини, проте рятувальники не постраждали.

📅Нагадаємо, що торік у листопаді на Запоріжжі під час обстрілу загинули двоє бійців ДСНС, які прибули для рятувальних робіт на місце російського удару, і ворог підступно ударив вдруге. Також нещодавно в Олександрійському районі Кіровоградщини під час ліквідації масштабної пожежі загинув рятувальник.