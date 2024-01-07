Колишні чиновники-зрадники з Луганщини, які співпрацюють з ворогом на керівних посадах, підозрюються у колабораціонізмі

21 лютого 2024, 13:15

СБУ задокументувала діяльність п’ятьох колишніх українських чиновників, які в умовах війни перейшли на бік ворога і працевлаштувались на керівні посади в окупаційних органах влади.

Серед низ троє зловмисників, які отримали начальницькі портфелі на тимчасово окупованій Сватівщині.

Так, колишній очільник районного управління ПФУ погодився на призначення «першим заступником начальника управління пенсійного фонду лнр у Сватівському районі».

А колишня спеціалістка Сватівської РДА нині є «начальником відділу виконання бюджету, бюджетного обліку, звітності та фінансового забезпечення – головним бухгалтером» у місцевій окупаційній адміністрації.

Ексначальник відділу архітектури Білокуракинської селищної ради прислужує окупантам у якості «начальника відділу ЖКГ, екології, НС, архітектури та містобудування» у створеній ворогом «адміністрації Білокуракинського району лнр».

Також серед фігурантів кримінальних проваджень двоє колишніх клерків Щастинської та Новопсковської РДА. За «нової влади» зрадники пішли на підвищення, отримавши в окупаційних адміністраціях у Щасті та Новоайдарі посади «начальника відділу з питань державної цивільної служби» та «начальника загального відділу».

Наразі зловмисники підпорядковують агресору життя захоплених міст та сприяють утвердженню режиму окупації.

Російським призначенцям доведеться відповідати перед законом за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України, яка за колабораційну діяльність передбачає до 10 років позбавлення волі та конфіскацію майна.

Співробітники ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури продовжують роботу з документування діяльності ворожих поплічників, аби жоден із них не уникнув відповідальності.