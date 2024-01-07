Черговий удар росії по Краматорську: руйнування, поранені люди та проблеми з водопостачанням

21 лютого 2024, 13:56

Семеро людей отримали поранення, а ще одна людина знаходиться під завалами через черговий удар росії по Краматорську. Про це повідомив Олександр Гончаренко, начальник міської військової адміністрації в середу, 21 лютого.

📢«Не добрий ранок, Краматорськ… В наслідок вчорашнього ракетного удару росіян по місту - 7 поранених (6 жінок, 1 чоловік). Всім надається медична допомога. Ймовірно, ще одна людина знаходиться під завалами. Пошукова операція триває», - написав він у фейсбуці.

Поліція Донецької області також підтвердила авіаудар росії по Краматорську, в результаті чого пошкоджено понад десять житлових будинків та об’єкти критичної інфраструктури.

Також Донецька обласна прокуратура повідомила у дописі від 20 лютого, що росія завдала ракетного удару по Краматорську ввечері, близько 20:00. Було поранено четверо співробітниць комунального підприємства віком 43, 48, 56 та 58 років. Під час російського обстрілу вони перебували на своїх робочих місцях. Також травмовано 50-річного чоловіка та жінку 20 років, що перебували на вулиці біля будівлі.

Внаслідок російського удару в місті Краматорськ виникли перебої водопостачання. Про це повідомляв увечері 20 лютого начальник міської військової адміністрації Олександр Гончаренко.

📅Нагадаємо, що 20 лютого п'ять членів однієї родини загинули внаслідок російського дронового удару по Конотопському району. У житловий будинок у Новослобідській громаді влучив ударний БпЛА типу «Ланцет».