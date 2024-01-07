У прикордонній зоні на Сумщині будуть діяти додаткові обмеження – ОВА

21 лютого 2024, 21:15

У 5-кілометровій зоні від державного кордону Сумської області з 26 лютого будуть діяти додаткові обмеження особливого режиму. Про це повідомила Сумська ОВА в середу, 21 лютого.

В межах пʼятикілометрової зони від державного кордону, заборонено :

вільний вʼїзд (допуск), перебування, проживання, пересування осіб і провадження робіт, не повʼязаних з будівництвом, облаштуванням та утриманням інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, огорож, прикордонних знаків, прикордонних просік, комунікацій, проведенням аварійних, рятувальних робіт, наданням екстреної медичної допомоги, реагуванням на правопорушення, їх попередженням, розкриттям та розслідуванням;

проведення робіт не повʼязаних з виконанням завдань у ході підготовки та ведення операції (бойових дій) та охорони державного кордону.

Також раніше було повідомлено, що прикордонники додатково встановлюють камери цілодобового відеоспостереження на північному кордоні України.

📅Нагадаємо, бійцями Сил ТРО було зупинено спробу диверсійно-розвідувальної групи рашистів перетнути державний кордон України на Сумському напрямку.