У ніч на 22 лютого 2024 року знищено 8 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131»

22 лютого 2024, 12:04

У ніч на 22 лютого 2024 року противник атакував десятьма ударними БпЛА типу «Shahed» із району Приморсько-Ахтарськ – рф та протирадіолокаційною ракетою Х-31П з акваторії Чорного моря.

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💥 Вісім безпілотників знищено в межах Полтавської, Дніпропетровської, Запорізької та Харківської областей.

📅Нагадаємо, аналітики Defense Express зазначили, що нові іранські реактивні безпілотники «Shahed-238» можуть потрапити на росію, хоча й в обмеженій кількості.

На виставці Корпусу вартових ісламської революції у листопаді 2023 року був представлений новий безпілотник «Shahed-238». Було зазначено, що він відзначається вищою швидкістю порівняно з попередніми моделями, а також має чорне забарвлення.

Представники українських Повітряних сил раніше прокоментували, що такий дрон може стати складнішим для виявлення через свій реактивний двигун, різні системи радіолокаційного наведення та чорний колір.