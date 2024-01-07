Байден назвав путіна божевільним собачим сином – CNN

22 лютого 2024, 12:23

Президент США Джо Байден на зустрічі зі спонсорами під час передвиборчого збору коштів у Сан-Франциско висловив влучну характеристику щодо російського поки що президента путіна, назвавши його «божевільним сучим сином». Про це повідомив телеканал CNN.

Байден підкреслив необхідність уважності до потенційного ядерного конфлікту, але одночасно відзначив, що екзистенційною загрозою для людства є кліматичні зміни.

📢«У нас божевільний сучий син, той хлопець, путін та інші. І ми завжди маємо турбуватися про ядерний конфлікт. Але екзистенційну загрозу для людства становить клімат», – сказав Байден.

У своєму виступі Байден також висловив недовіру до колишнього президента США Дональда Трампа, який порівняв свої юридичні проблеми зі смертю російського опозиціонера Олексія Навального. Він вважає таке порівняння неадекватним і висловив невдоволення цією ситуацією.

📢«Він порівнює себе з Навальним та каже, що через те, що наша країна стала комуністичною, його переслідували, як і Навального. Звідки, чорт забирай, це береться», – сказав Байден.

Він також додав, що якби він сказав це 10-15 років тому, то всі б подумали, що його треба ізолювати від суспільства.

Президент США закликав Палату представників Конгресу продовжувати протистояти росії і підтримувати Україну, зазначивши, що будь-яка затримка у наданні допомоги може мати серйозні наслідки для країни.