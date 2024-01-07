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МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Влада
22 лютого 2024, 13:04

До Верховної Ради внесли законопроєкт про демобілізацію строковиків

Президент Володимир Зеленський вніс законопроєкт до Верховної Ради, який передбачає звільнення в запас строковиків після завершення їхнього терміну військової служби під час воєнного стану. Цю інформацію підтверджують дані, опубліковані на сайті парламенту в четвер, 22 лютого.

📌Згідно з зареєстрованим проєктом закону «Про внесення змін до глави XII "Прикінцеві положення" закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" №11035», під час дії воєнного стану буде нормовано можливість звільнення у запас військовослужбовців, які відслужили встановлені терміни строкової військової служби.

Президент вважає цей законопроєкт невідкладним і вже направив його на розгляд у профільний парламентський комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

📅Нагадаємо, що 7 лютого Верховна Рада прийняла у першому читанні законопроєкт щодо посилення мобілізації в Україні, який підтримали 243 народних депутати.

Президент Зеленський неодноразово зазначав, що мобілізація в Україні – це питання «справедливості», оскільки неправильно обходити увагою захисників, які брали участь у бойових діях від початку війни та потребують відпочинку.

Джерело: "Верховна Рада України"
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