Повідомлено про підозру очільницю штабу російської «Юнармії» на окупованій Луганщині, яка пропагує військову службу серед дітей

22 лютого 2024, 13:17

СБУ зібрала доказову базу щодо колишньої викладачки одного з луганських вишів, яка під виглядом «військово-патріотичного виховання» вербує до рашистської міліарної організації дітей середнього та старшого шкільного віку.

Встановлено, що від початку російської агресії зловмисниця перейшла на бік ворога. Певний час вона працювала заступницею директора «ДУ лнр "Краснодонський ордена дружби народів музей "Молода гвардія"». У листопаді 2022 року окупанти призначили її начальником штабу регіонального відділення «Всеросійського дитячо-юнацького військово-патріотичного руху «Юнармія»у так зв. «лнр».

Ця воєнізована дитячо-юнацька організація діє під керівництвом міністерства оборони рф. Вона має за мету мілітаризацію шкільного виховання, військовий вишкіл дітей та підлітків та їх мотивування для проходження армійської служби.

Загарбники створюють відділення «Юнармії» на тимчасово окупованих територіях України для посилення ідеологічного тиску на молоде покоління, позбавлення школярів української ідентичності, аби згодом використати їх у війні проти України у лавах окупаційної армії.

За даними слідства, колаборантка проводить системну інформаційну діяльність на підтримку держави-агресора та її збройних формувань.

На тимчасово окупованій території Луганщини вона організовує урочисті заходи посвяти учнів у ряди «Юнармії» та бере активну участь у пропагандистських акціях окупантів.

У квітні 2023 року фігурантка організувала захід з передачі вантажу «гуманітарної допомоги», зібраної штабом «Юнармії» московської області, підрозділам окупаційних військ, які воюють проти України на Луганщині.

У чисельних інтерв’ю пропагандистським медіа очільниця осередку «Юнармії» наголошувала на необхідності формування у молоді позитивного ставлення до армії агресора та готовності до військової служби в її лавах.

Такі дії, зокрема, порушують Женевську конвенцію 1949 року, яка забороняє пропаганду серед цивільного населення служби в армії окупаційної держави.

СБУ повідомила правопорушниці про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 6 ст. 111-1 (здійснення інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором та її окупаційною адміністрацією, спрямованої на підтримку держави-агресора, її окупаційної адміністрації чи збройних формувань та на уникнення нею відповідальності за збройну агресію проти України);

ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни).

Їй загрожує до 12 років позбавлення волі.

Досудове розслідування проводять слідчі ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури