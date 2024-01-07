На Донеччині росіяни атакували ТЕС, поранено енергетиків

22 лютого 2024, 13:33

На Донеччині російські загарбники здійснили чергову атаку на прифронтову теплоелектростанцію (ТЕС). Постраждали шість енергетиків, повідомило Міненерго у четвер, 22 лютого.

📢«Сьогодні вранці ворог обстріляв території ТЕС на Донеччині. За попередніми даними, поранено одну людину, ще п'ятеро отримали контузію. Потерпілих доставлено до лікарні», – йдеться у повідомленні.

Також зазначено, що внаслідок удару є значні пошкодження обладнання станції. Масштаб та наслідки ще уточнюються. Наразі ТЕС електроенергії не виробляє.

📅Нагадаємо, що 21 лютого ЗАЕС залишилась лише на одній лінії живлення через російський обстріл. Було знову знеструмлено високовольтну лінію електропередачі 330 кВ у Запорізькій області.