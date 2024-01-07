Бундестаг схвалив надання далекобійної зброї Україні

22 лютого 2024, 18:24

Парламент Німеччини ухвалив рішення рекомендувати німецькому уряду надати Україні далекобійну зброю. Про це повідомив заступник голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв у своєму пості в Facebook у четвер, 22 лютого.

📢«Щойно Бундестаг проголосував за рекомендацію надати Україні системи дальньої дії для нанесення "точкових ударів глибоко в тилу російського агресора". Тобто Таурусів. Це – коаліційний документ, на відміну від опозиційного, який відхилили сьогодні трохи раніше», – зазначив нардеп, який перебуває на засіданні парламенту ФРН, у своєму повідомленні.

Він також наголосив, що тепер рішення за канцлером Олафом Шольцом.

📢«Градус питання поступово підвищуємо, щоб добитися результату», – додав Чернєв.

Також зазначмо, видання DW повідомило, що Шольц підтримує пропозицію німецької коаліції постачати Збройним силам України озброєння більшої дальності, але не крилатих ракет Taurus.

📅Нагадаємо, що Україна з минулого року вже неодноразово зверталася до Німеччини із проханням постачання далекобійних ракет Taurus. Однак Берлін поки що відмовляється від таких поставок, зокрема, проти виступає канцлер Олаф Шольц.

У німецькій компанії Taurus Systems GmbH заявили, що можуть у найкоротші терміни запустити нове виробництво ракет Taurus, які просить Україна.

Для довідки: Високоточна крилата ракета «Taurus» характеризується більшою потужністю, ніж аналогічні ракети «Storm Shadow» та «SCALP», які були отримані Україною від Великобританії та Франції відповідно. Ракети «Taurus» здатні вражати цілі на відстані понад 500 кілометрів та нести бойову частину корисного навантаження майже у 500 кілограмів. А загальна її вага – понад 1,3 тонни.