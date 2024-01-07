У ніч на 23 лютого 2024 року знищено 23 ударні БпЛА типу «Shahed-136/131»

23 лютого 2024, 12:03

У ніч на 23 лютого 2024 року противник атакував 31 ударним БпЛА типу «Shahed» (Приморсько-Ахтарськ – рф, мис Чауда – Крим), трьома зенітними керованими ракетами С-300 (Донеччина), протирадіолокаційною ракетою Х-31П та двома крилатими ракетами Х-22 (акваторія Чорного моря).

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💥 Протиповітряною обороною знищено 23 ударних БпЛА в межах Одеської, Миколаївської, Полтавської, Дніпропетровської, Харківської областей.

Нагадаємо, даний ворожий дрон – це літальний апарат, що має аеродинамічну схему «літаючого крила», відзначається низьким опором повітря, що забезпечує йому значну дальність польоту.

📢«Матеріал виготовлення — гетинакс, гвинт з дерева, які сприяють як зниженню вартості конструкції, так і ускладнюють виявлення за допомогою радара», — розповідають експерти.

Щодо двигуна, то він представлений двоциліндровим бензиновим карбюраторним агрегатом, що обмежує можливість літати на великій висоті, але забезпечує досить низьку швидкість польоту та високий рівень шуму.

📢«Бойова частина літального апарату Шахед-136 складає 40 кг вибухівки. На відміну від цього, крилаті ракети, такі як 'Калібр', мають більші розміри та вагу бойової частини, залежно від модифікації. Ракети вони можуть летіти на значні відстані, використовуючи маневреність та рельєф місцевості для маскування від систем ППО, вартість одиниці такої ракети сягає 5-6 мільйонів доларів, а ударний БпЛА лише кілька десятків тисяч доларів США», — пояснюють фахівці.