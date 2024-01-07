13 пакет санкційних обмежень проти росій ухвалено в ЄС

23 лютого 2024, 12:36

Влада Європейського Союзу прийняла новий пакет санкцій проти росії на тлі наближення другої річниці початку повномасштабної загарбницької війни росії проти українського народу. Про це повідомлено на сайті Ради ЄС у п’ятницю, 23 лютого.

Зазначено, що ці нові обмеження стосуються особистостей, що пов'язані з режимом путіна, а також тих, «хто несе відповідальність за продовження його незаконної, неспровокованої та невиправданої агресивної війни та тих, хто її суттєво підтримує».

📢«Сьогодні ми ще більше посилюємо обмежувальні заходи щодо російського військового та оборонного сектору, націлюючись на нові підприємства в третіх країнах, які постачають обладнання, а також тих, хто несе відповідальність за незаконну депортацію та військове перевиховання українських дітей. Ми, як і раніше, єдині в нашої рішучості підірвати військову машину Росії та допомогти Україні виграти її законну боротьбу за самооборону та відновити свою незалежність, територіальну цілісність та суверенітет», – заявив високий представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель.

📌Також повідомляється, що нові санкції спрямовані проти 106 фізичних та 88 юридичних осіб, які відповідають за дії, що становлять загрозу територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.

Зокрема, ці обмеження охоплюють переважно осіб, пов'язаних з військовим та оборонним сектором, а також тих, хто має взаємозв'язок з постачанням озброєнь з КНДР на росію, а також з представниками судової влади, місцевими політиками та особами, відповідальними за незаконну депортацію та військове перевиховання українців, зокрема, дітей.

📢«Загалом обмежувальні заходи ЄС щодо дій, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України, наразі поширюються на більш ніж 2000 фізичних та юридичних осіб», – йдеться в повідомленні.

Цільові активи зазначених осіб підлягають заморожуванню, а громадянам та компаніям ЄС заборонено надавати їм фінансову допомогу. Крім того, фізичним особам додатково заборонено подорожі, що не дозволить їм в'їжджати на територію Європейського Союзу або транзитно проходити через неї.

📌Європейська Рада розширила перелік організацій, які надають підтримку російському військово-промисловому комплексу в його агресивних діях проти України. Нові експортні обмеження стосуватимуться 27 нових учасників та включатимуть товари та технології подвійного призначення, а також ті, що можуть сприяти розвитку російського оборонного та безпекового секторів.

Деякі з цих організацій розташовані в інших країнах, таких як Індія, Шрі-Ланка, Китай, Сербія, Казахстан, Таїланд та Туреччина, і беруть участь в обході торгових обмежень. Інші є російськими підприємствами, що займаються розробкою, виробництвом та постачанням електронних компонентів для військово-промислового комплексу росії.

Крім того, нове рішення розширює список заборонених товарів, які можуть сприяти технологічному розвитку російського оборонного та безпекового секторів, включаючи компоненти для розробки та виробництва безпілотних літальних апаратів.

Також ЄС ввів додаткові обмеження на експорт товарів, які зміцнюють промисловий потенціал росії, включаючи електричні трансформатори.

Сьогоднішнім рішенням долучається Великобританія до союзу країн-партнерів, які застосовують комплекс жорстких санкційних заходів на імпорт заліза та сталі з росії, а також комплекс заходів щодо контролю імпорту, які, по суті, еквівалентні заходам ЄС.

📅Нагадаємо, що нещодавно повідомлялось, що Великобританія ввела нові санкції проти росії. Ці санкції було спрямовано на ключові джерела доходів кремля, обмежуючи торгівлю металами, алмазами та енергоресурсами, а також проти тих, хто постачає боєприпаси.

США також анонсували новий «нищівний пакет» санкцій проти рф, який включатиме сотні нових обмежень.