У Польщі знову висипали на землю сільгосппродукцію з України, що прямувала до Німеччини

23 лютого 2024, 13:04

У Польщі на станції "Дорогуськ" відбувся черговий скандальний інцидент, коли невідомі особи відкрили три зерновози, що перевозили ріпак з України до Німеччини, та висипали українську сільгосппродукцію на землю. Про це повідомив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков у п’ятницю, 23 лютого.

📢«Скажу тільки, що непокарані злочини завжди повертаються. Чи то військова агресія, чи то пошкоджене зерно. Злочинці повинні бути покарані, щоб інші не спокусилися повторити їх», - написав Кубраков у соцмережі Х (колишній Twitter).

Відзначимо, що Укрзалізниця готує відповідне звернення до правоохоронних органів Польщі стосовно цього інциденту.

📅Нагадаємо, що раніше, 7 лютого, польські фермери повідомили про відновлення страйків на кордоні з Україною та блокування пункту пропуску "Дорогуськ — Ягодин" з 9 лютого. Акція протесту має тривати до 9 березня.

Також 12 лютого поблизу пункту пропуску "Ягодин – Дорогуськ" поляки висипали зерно з українських фур просто на землю.

Польські «фермери» обіцяли заблокувати всі прикордонні переходи з Україною протягом місяця з 20 лютого. Українські перевізники провели власну мирну акцію протесту, висловлюючи свою реакцію на обурливі дії польських фермерів.