У Верховній Раді ухвалено Закон про демобілізацію строковиків

23 лютого 2024, 13:19

Парламент України ухвалив законопроєкт №11035 про демобілізацію військових строкової служби. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у Telegram, та наживо з додатка TikTok у п’ятницю, 23 лютого.

📢«Верховна Рада прийняла за основу та в цілому законопроєкт про демобілізацію строковиків! (№11035)», – написав він.

Голосування за основу законопроєкту підтримали 317 народних депутатів, а в цілому – 319.

У законопроєкті зі змінами та доповненнями встановлено додатково норму щодо термінів, протягом яких строковиків не можуть призвати.

📢«Військові не можуть бути призвані на військову службу під час мобілізації протягом 12 місяців з дня звільнення в запас», – йдеться у повідомленні.

📅Нагадаємо, на початку повномасштабної війни було ухвалено рішення, що строковики під час воєнного стану залишаються на військовій службі, а їх демобілізація можлива була лише на певних виняткових підставах.

📌Вчора президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про демобілізацію строковиків, який встановлює, що вони звільняються зі служби у запас у строки, визначені указом глави держави.