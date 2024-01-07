Від удару російських «шахедів» загинуло 15 телят на Харківщині

23 лютого 2024, 13:37

Близько 23:00 вечора 22 лютого, за інформацією голови громади Олександра Єсіна та начальника поліції Харківської області Володимира Тимошка, село Мокра Рокитна у Нововодолазькій громаді Харківської області було атаковане «шахедами» росіян. П'ять безпілотників вдарили у склад із зерном та корівник, призвівши до загибелі 15 телят.

📢«Виявлено пʼять місць влучань, пошкоджені складський ангар, телятник, загинуло 15 телят. Інформації щодо поранених не надходило», – поділився Єсін у Facebook.

Начальник поліції області Володимир Тимошко додав, що під завалами корівника опинилися двомісячні телята.

📢«Упродовж доби слідчі, криміналісти, вибухотехніки здійснили 12 оглядів місць подій, зібрали речові докази, опитали свідків та постраждалих від злочинних дій росіян, відкрили 14 кримінальних проваджень», – додав Тимошко.

📅Нагадаємо, що у ніч на 23 лютого російська федерація здійснила напад на Україну за допомогою 31 ударного БПЛА типу «Shahed», трьома зенітними керованими ракетами С-300, протирадіолокаційною ракетою Х-31П та двома крилатими ракетами Х-22.

Також, 22 лютого рф обстріляла село Костянтинопільське Курахівської громади з реактивної системи «Ураган». Внаслідок цього обстрілу загинула одна людина, а ще дев'ять осіб отримали поранення, серед яких були четверо підлітків у віці від 12 до 16 років.