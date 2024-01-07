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МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Кримінал
23 лютого 2024, 13:48

12 років за ґратами отримав мешканець Сєвєродонецька, який допомагав рашистам захопити місто, а потім виїхав на Закарпаття

За публічного обвинувачення прокурорів Офісу Генерального прокурора суд визнав винним мешканця Сєвєродонецька Луганської області у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України).

Йому призначено покарання – 12 років позбавлення волі.

Прокурори у суді довели, що засуджений був завербований працівником так званого «міністерства державної безпеки лнр». З перших днів повномасштабного вторгнення рф в Україну він очікував на окупацію міста й усієї території Луганщини та допомагав ворогові.

На виконання злочинних завдань свого куратора наприкінці лютого – на початку березня 2022 року чоловік передавав інформацію про дислокацію та маршрути пересування військовослужбовців Збройних Сил України у Сєвєродонецьку, місця ймовірного розміщення озброєння, а також про місцевих мешканців.

Отримані відомості «мдб лнр» і фсб рф використовували для розширення агентурної мережі та можливих подальших фільтраційних дій на окупованій території.

Розвіддані були потрібні ворогу, зокрема, для здійснення прицільних повітряних ударів по українським об’єктам, а також для підготовки бойових операцій з метою захоплення міста.

Після початку активних бойових дій на цьому напрямку засуджений виїхав на Закарпаття, де був викритий українською спецслужбою.

На вирок суду він очікував під вартою.

Досудове розслідування – ГСУ СБУ.

Джерело: "Офіс Генерального прокурора"
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