Лідер більшості у Сенаті США Чак Шумер прибув до України

23 лютого 2024, 14:03

Лідер більшості у Сенаті США, демократ Чак Шумер, разом з американською делегацією, прибув до Львова для зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. Про це він повідомив у своєму акаунті в соціальній мережі Х (колишній Twitter).

📢«Я очолюю цю делегацію для зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським з метою продемонструвати українському народу, що США стоять на його боці, а також щоб показати нашим союзникам у НАТО та Європі, що ми підтримуємо їх», - зазначив Шумер.

Він також наголосив на тому, що США прагнуть зрозуміти, яке озброєння необхідне Україні, а також захистити свою демократію та національну безпеку.

З Офісу президента України повідомили, що 23 лютого Володимир Зеленський перебуває у Львові із робочим візитом. Разом із прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксеном вони вшанували пам'ять українських воїнів.

Крім того, повідомлялось раніше, що у Львівській області з виїзним засіданням перебуває прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, на ньому здебільшого обговорюється гостра ситуація на кордоні.

📅Нагадаємо, що 13 лютого Сенат США ухвалив законопроєкт на 95,3 млрд доларів, що передбачає допомогу Україні на суму 60 млрд доларів. Пакет також передбачає допомогу Ізраїлю, а також підтримку партнерів в Індо-Тихоокеанському регіоні. Законопроєкт очікує на підтримку Палати представників перед підписом президента Байдена.