Підписано безпекову угоду між Україною та Данією

23 лютого 2024, 16:58

Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен уклали угоду про співробітництво в галузі безпеки та довгострокову підтримку між нашими країнами. Про це інформує пресслужба українського лідера у п’ятницю, 23 лютого.

Вказано, що договір укладено за змістом положень Спільної декларації, ухваленої Україною та членами «Групи семи» у Вільнюсі 12 липня 2023 року, до якої відразу ж доєдналися всі країни Північної Європи. Дія угоди розрахована на 10 років.

📢«Документ закріплює основні компоненти безпекових зобов'язань, наданих Україні Данією, зокрема стосовно довгострокової військової та фінансової допомоги, і визначає пріоритетні сфери двосторонньої безпекової співпраці у військовій і невійськовій сферах, зокрема в політичній, фінансовій, гуманітарній та в галузі реформ», – йдеться у повідомленні.

Важливим елементом угоди є військова підтримка від Данії, яка у 2024 році становитиме щонайменше 1,8 млрд євро. Крім того, данський Фонд на підтримку України на суму 8,5 млрд євро, що охопить період з 2023 по 2028 рік та стане основою для довгострокової військової та цивільної допомоги Україні.

Данія також планує підтримувати потенціал винищувачів F-16 через авіаційну коаліцію, надаючи техніку, боєприпаси, тренажери та навчання, а також вносячи внесок у довгострокове обслуговування винищувачів та створення відповідних умов в Україні.

Угода також передбачає проведення консультацій у разі можливого збройного нападу росії на Україну протягом 24 годин для визначення подальших кроків.

📅Нагадаємо, у січні Великобританія стала першою країною, яка уклала остаточну угоду з Україною у сфері безпеки. Документ формалізує підтримку, яку Лондон надавав і продовжуватиме надавати Києву, включно з обміном розвідданими, кібербезпекою, медичною та військовою підготовкою, а також оборонно-промисловим співробітництвом.

Також нещодавно повідомлялось, що такі ж самі угоди Україна підписала із Францією та Німеччиною.

✅Ознайомитись з повним текстом угоди можна за 👉посиланням.