Ситуація щодо російського вторгнення на 24.02.2024

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.02.24 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 24.02.24 were approximately:
- особового складу / personnel ‒ близько/ about 409010 (+770) осіб / persons;
- танків / tanks ‒ 6534 (+8) од;
- бойових броньованих машин / APV ‒ 12425 (+15) од;
- артилерійських систем / artillery systems – 9952 (+36) од;
- РСЗВ / MLRS – 999 (+0) од;
- засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 684 (+2) од;
- літаків / aircraft – 340 (+1) од;
- гелікоптерів / helicopters – 325 (+0) од;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 7659 (+31);
- крилаті ракети / cruise missiles ‒ 1905 (+2);
- кораблі /катери / warships / boats ‒ 25 (+0) од;
- підводні човни / submarines - 1 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 12988 (+28) од;
- спеціальна техніка / special equipment ‒ 1576 (+1).
Дані уточнюються / Data are being updated.
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