У ніч на 24 лютого 2024 року знищено 12 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131» та 2 керовані авіаційні ракети Х-59

24 лютого 2024, 13:25

У ніч на 24 лютого 2024 року окупанти атакували двома балістичними ракетами «Іскандер-М» (з Ростовської обл.), трьома керованими авіаційними ракетами Х-59 (з ТОТ Херсонської обл.) та 12-ма ударними безпілотниками типу «Shahed» (Приморсько-Ахтарськ, Чауда).

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💥 В результаті бойової роботи знищено дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 12 «шахедів» у межах Кіровоградської, Одеської та Миколаївської областей.

До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.