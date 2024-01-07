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Уся пи*дота, що краде гроші на війні, мусить знати: ми вас, упирі та бля*і, на олівець кровʼю своєю пишемо. Сторінок там вже не мало... Ті з нас, хто повернеться з війни живим, знайдуть кожного. Тікайте не озираючись. А краще застрельтеся. У*обки.
МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Події
24 лютого 2024, 13:25

У ніч на 24 лютого 2024 року знищено 12 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131» та 2 керовані авіаційні ракети Х-59

У ніч на 24 лютого 2024 року окупанти атакували двома балістичними ракетами «Іскандер-М» (з Ростовської обл.), трьома керованими авіаційними ракетами Х-59 (з ТОТ Херсонської обл.) та 12-ма ударними безпілотниками типу «Shahed» (Приморсько-Ахтарськ, Чауда).

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💥 В результаті бойової роботи знищено дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 12 «шахедів» у межах Кіровоградської, Одеської та Миколаївської областей.

До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

Джерело: "Повітряні Сили ЗСУ"
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