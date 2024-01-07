Друга річниця повномасштабного вторгнення росії в Україну

24 лютого 2024, 14:02

У другу річницю повномасштабного вторгнення росії президент України Володимир Зеленський звернувся до громадян держави з Гостомеля, де колись російські загарбники готували атаку на Київ. Про це повідомила пресслужби українського лідера у суботу, 24 лютого.

📢«Я перебуваю у Гостомелі. Саме звідси мало розпочатися те саме "взяти Київ та Україну за три дні". Можна сказати одним реченням: два роки тому ми вогнем зустрічали тут ворожий десант, два роки потому ми зустрічаємо тут наших друзів і партнерів… І це символічно і красномовно описує шлях, який ми пройшли за ці два роки, і різницю між 24 лютого тоді й зараз», – заявив Зеленський.

У відеозверненні президент показав, як зустрічає представників світової спільноти, серед яких прем’єрка Італії Джорджа Мелоні, прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, прем’єр Бельгії Александер Де Кроо, що головує у Європейській раді.

Зеленський підкреслив, що Україна вже на 730 днів ближча до перемоги та пишається кожним українцем.

📢«Будь-яка нормальна людина хоче, щоб війна закінчилась. Але ніхто з нас не дозволить, аби закінчилась Україна наша. Саме тому до слів "завершення війни" ми завжди додаємо "на наших умовах". Саме тому біля слова "мир" завжди звучить "справедливий". Саме тому в майбутній історії біля слова "Україна" завжди стоятиме слово "незалежна". Боремося за це. Вже 730 днів нашого життя. І переможемо. У найкращий день нашого життя», – наголосив президент.

Сьогодні, 24 лютого, виповнюється друга річниця від початку вторгнення військ рф в Україну. Російський поки що президент путін планував за короткий строк завоювати всю нашу державу. Але героїчний опір українського народу зірвав ці плани.

При підтримці та з важливою допомогою багатьох країн Заходу українцям вдалося звільнити значну частину територій, що були окуповані в перші місяці російського нападу. Зараз на фронті тривають надважкі позиційні бої.

За два роки ЗСУ знищили понад 400 тисяч російських загарбників. Лише за добу 23 лютого було ліквідовано майже 800 окупанті з сусідньої країни-агресорки.