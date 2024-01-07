Подробиці знищення другого російського ДРЛО А-50 – ГУР

24 лютого 2024, 14:41

Другий літак дальнього радіолокаційного виявлення ВКС рф А-50У було знищено 23 лютого біля міста Приморсько-Ахтарск на Азовському морі. Після цієї видатної події ще п’ять рашистських літаків були відкликані з бойових завдань. Інформацію про це надала пресслужба Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України у суботу, 24 лютого.

За даними розвідки, останній свій зліт А-50У здійснив вчора о 15:50 з аеродрому Ахтубінск та мав виконувати терористичні завдання росії поблизу населених пунктів Приморсько-Ахтарск – Зерноґрад.

📢«Станції радіотехнічної розвідки ГУР МО України зафіксували раптове припинення роботи у вказаному районі радіолокаційного комплексу "Шмєль", яким обладнано А-50У, о 18:45», – повідомили в управлінні.

Також зафіксовано та підтверджено вогневе ураження модернізованого ДРЛО А-50У за допомогою радіоперехоплень розмов екіпажу прикриття Су-35.

Один з пілотів російських окупантів у перехопленому радіоефірі повідомив, що спостерігав роботу ППО, спалахи та вибухи.

📢«Додатковою ознакою успіху спільної операції ГУР та Повітряних сил є наказ припинити місії для двох літаків Су-35, а також трьох бортів Су-34 ВКС РФ, які виконували завдання поблизу н.п. Міллєрово – частина з них планувала завдати авіаударів поблизу Авдіївки», – додали у розвідці.

📅Нагадаємо, 23 лютого Сили оборони України збили другий рідкісний російський літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50. За даними ЗМІ, це вдалося зробити за допомогою радянського ЗРК С-200.

Як раніше повідомлялось, 14 січня теж над акваторією Азовського моря був збитий перший ДРЛО ВКС рф А-50 та суттєво пошкоджений повітряний пункт керування – літак Іл-22М.