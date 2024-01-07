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МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Події
24 лютого 2024, 14:59

У знищеному А-50У загинули п’ять рашистських майорів – ЗМІ

У збитому 23 лютого рашистському літаку дальнього радіолокаційного виявлення А-50У на борту був екіпаж з 10 російських загарбників. В живих ніхто не залишився, повідомила УП з посиланням на власні джерела у суботу, 24 лютого.

В ЗМІ зазначили, що серед вбитих російських окупантів було п’ять майорів, три капітани, лейтенант та один прапорщик. Рештки загарбників після падіння літака на землі поки що не виявлено.

Серед загиблих окупантів зазначено наступні імена:

  • ❌командир корабля – майор Боровиков;
  • ❌помічник командира – майор Чанцев;
  • ❌штурман – капітан Провалов;
  • ❌бортовий інженер – капітан Васильєв;
  • ❌старший повітряний радист – прапорщик Хрулєв;
  • ❌начальник розрахунку, начальник зміни – майор Федосов;
  • ❌штурман наведення – майор Рулюк;
  • ❌штурман наведення – лейтенант Тельманов;
  • ❌старший бортовий інженер – капітан Бєлов;
  • ❌бортовий інженер – майор Солдаткін.

Видання вказує, що наразі у російських загарбників залишається ще сім літаків дальнього радіолокаційного виявлення, але їх стан та комплектація можуть не всім дозволити виконувати бойові завдання.

📅Нагадаємо, 23 лютого було знищено в повітрі другий російський літак ДРЛО з модифікаціями А-50У. За попередніми даними від ЗМІ, це вдалося зробити за допомогою радянського комплекса ЗРК С-200.

Як раніше було повідомлено, 14 січня над акваторією Азовського моря був знищений перший А-50 та суттєво пошкоджений командний пункт управління Іл-22М.

Джерело: "Українська Правда"
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