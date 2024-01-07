У знищеному А-50У загинули п’ять рашистських майорів – ЗМІ

24 лютого 2024, 14:59

У збитому 23 лютого рашистському літаку дальнього радіолокаційного виявлення А-50У на борту був екіпаж з 10 російських загарбників. В живих ніхто не залишився, повідомила УП з посиланням на власні джерела у суботу, 24 лютого.

В ЗМІ зазначили, що серед вбитих російських окупантів було п’ять майорів, три капітани, лейтенант та один прапорщик. Рештки загарбників після падіння літака на землі поки що не виявлено.

✅ Серед загиблих окупантів зазначено наступні імена :

❌командир корабля – майор Боровиков;

❌помічник командира – майор Чанцев;

❌штурман – капітан Провалов;

❌бортовий інженер – капітан Васильєв;

❌старший повітряний радист – прапорщик Хрулєв;

❌начальник розрахунку, начальник зміни – майор Федосов;

❌штурман наведення – майор Рулюк;

❌штурман наведення – лейтенант Тельманов;

❌старший бортовий інженер – капітан Бєлов;

❌бортовий інженер – майор Солдаткін.

Видання вказує, що наразі у російських загарбників залишається ще сім літаків дальнього радіолокаційного виявлення, але їх стан та комплектація можуть не всім дозволити виконувати бойові завдання.

📅Нагадаємо, 23 лютого було знищено в повітрі другий російський літак ДРЛО з модифікаціями А-50У. За попередніми даними від ЗМІ, це вдалося зробити за допомогою радянського комплекса ЗРК С-200.

Як раніше було повідомлено, 14 січня над акваторією Азовського моря був знищений перший А-50 та суттєво пошкоджений командний пункт управління Іл-22М.