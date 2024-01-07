До Києва прибули лідери країн Заходу з нагоди другої річниці повномасштабної війни з росією

24 лютого 2024, 17:28

Чотири лідери із західних країн прибули до Києва в суботу, щоб висловити свою підтримку Україні з нагоди другої річниці повномасштабного російського вторгнення. Інформацію про це передає пресслужба Офісу Президента у суботу, 24 лютого.

📢«Серед прибулих до української столиці лідерів – прем'єр-міністри Італії Джорджія Мелоні, Канади Джастін Трюдо, Бельгії Александер де Кроо, які прибули потягом із сусідньої Польщі. Вони супроводжувалися головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн», – зазначається в повідомленні.

Звертаючись до високих гостей, Глава держави висловив подяку їм і народам їхніх країн, а також усім друзям і партнерам України за все, що вони зробили для українців упродовж повномасштабної війни.

📢«Я дякую вам за те, що ви сьогодні тут із нами. І протягом усієї цієї війни ви з нашими людьми, з українцями, ви з Україною. Дякую, що допомагаєте нашій державі захищати наших людей, зміцнювати їх, зміцнювати наші можливості та українську мотивацію. Це надзвичайно важливо – знати, що ми, Україна може спиратися на таку підтримку, як ваша», – наголосив Президент.

За словами Володимира Зеленського, упродовж цих років у співпраці та єдності з друзями й партнерами вдалося реалізувати багато спільних завдань.

📢«Головне – тисячі наших міст, тисячі наших сіл урятовані від знищення окупантом. Україна збільшує простір своєї безпеки та арсенал власних можливостей. Зокрема, ми змогли оновити наш український оборонно-промисловий комплекс і виходимо на такий рівень виробництва власної зброї, який дає нам змогу повертати цю путінську війну додому, у росію», – сказав Глава держави.

Він наголосив, що завдяки єдності України й партнерів вдається долати всі виклики та забезпечувати здатність світу нарощувати тиск на російську державу та її економіку війни.

📢«Я дякую нашим друзям за кожен пакет підтримки, який допомагає нашим воїнам битися, а державі з кожним днем зміцнюватися. Я дякую за кожне санкційне рішення проти росії. І я дякую за кожен крок, який допомагає наблизити справедливе завершення цієї війни. путін повинен програти абсолютно в усьому, як тут, у Гостомелі. Так і тільки так виграє мир», – заявив Президент України.

Візит високопосадовців відбувається в контексті, коли сьогодні, 24 лютого, виповнюється друга річниця від початку повномасштабного вторгнення російських загарбників до України. Плани російського поки що президента путіна щодо швидкого завоювання української держави були зірвані героїчним опором українського народу.

За допомогою підтримки країн Заходу Україні вдалося звільнити від російської наволочі значну частину території, що була окупована в перші місяці війни. Проте, на сьогоднішній день на фронті тривають вкрай важкі позиційні бої.

📅Нагадаємо, що раніше прессекретар президента Сергій Никифоров зазначив, що на 24 лютого заплановано багато візитів лідерів із інших країн. Також очікується проведення засідання з участю України та "Групи семи".

📅Також на 25 лютого запланована конференція військово-політичного керівництва країни, під час якої президент України Володимир Зеленський проведе свою прес-конференцію.

📅Раніше було повідомлено, що 23 лютого до України прибула прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен, яка разом із Володимиром Зеленським підписала безпекову угоду між двома країнами.