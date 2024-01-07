Російські загарбники розпочали «вибори» путіна на ТОТ Запоріжжя

25 лютого 2024, 12:20

У неділю, 25 лютого, на тимчасово окупованих територіях Запорізької області стартувало «дострокове голосування» у «виборах» президента на росії, повідомила пресслужба Запорізької ОВА.

📢«Протягом трьох тижнів у мешканців ТОТ збиратимуть голоси в підтримку Путіна — члени "виборчкомів" зі скриньками та в супроводі озброєних силовиків прийдуть в кожен дім, зупинятимуть на вулицях, відвідають соціальні установи», - зазначено у повідомленні.

Організатори «виборчого процесу» планують зганяти людей на виборчі дільниці з 15 по 17 березня, щоб виконати завдання від кремля і місцевих гауляйтерів: зібрати підтримку президента рф путіна на рівні не менше 94%.

Нагадаємо, що результат такого «волевиявлення» не визнає жодна цивілізована країна світу, а участь в організації та проведенні «виборів» на ТОТ – кримінальний злочин, покарання за який може сягати до 10 років позбавлення волі.

Також варто зазначити, що на тимчасово окупованих територіях Херсонської області «дострокове голосування» у «виборах» президента рф розпочнеться 27 лютого.

Президентські вибори на росії вперше в історії триватимуть три дні – з 15 по 17 березня. У грудні минулого року путін оголосив про своє рішення брати участь у виборах.

Нещодавно поки що президент путін відзначив свій 71-й день народження. У випадку чергового (само)обрання він перевершить Сталіна за терміном перебування при владі. Згідно з новою конституцією росії, він може керувати країною до 83 років, якщо доживе.