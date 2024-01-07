У ніч на 25 лютого 2024 року знищено 16 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131»

25 лютого 2024, 12:34

У ніч на 25 лютого 2024 року противник атакував 18-ма ударними БпЛА типу «Shahed» (Приморсько-Ахтарськ – рф, мис Чауда – Крим).

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💥 В результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони, зенітними ракетними підрозділами та авіацією Повітряних Сил знищено 16 «шахедів» у межах Полтавської, Київської, Хмельницької, Миколаївської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської областей.

📅Нагадаємо, що відповідно до нещодавно опублікованих в мережі документів, рф мала зібрати на своїх потужностях 6000 іранських безпілотників упродовж двох з половиною років.

📊Іран на початку запросив за одиницю безпілотника 375 тисяч доларів, але під час переговорів ціну знизили до 193 тисяч за одиницю при замовленні 6000 безпілотників або $290 тис. при замовленні 2000 дронів.

📈Загальна вартість укладеного контракту на виробництво ударних БпЛА, куди входить також надання технологій, обладнання, 6000 комплектів дронів, програмного забезпечення до них, – становить 1 млрд 750 млн доларів США.