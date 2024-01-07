У Польщі на етап Відкритого Кубка Європи з дзюдо український спортсмен здобув «золото»

25 лютого 2024, 13:15

У Варшаві, Польща, відбувається другий у цьому сезоні етап Відкритого Кубка Європи з дзюдо – Warsaw European Open 2024. З першого дня змагань збірна України здобула дві нагороди, повідомила Федерація дзюдо України.

💪🥇Микита Голобородько став володарем золотої медалі, перемігши у фіналі вагової категорії до 66 кг Сердара Рахімова з Туркменістану. Анастасія Антіпіна (63 кг) здобула бронзову нагороду.

Анастасія Чижевська (57 кг) та Юлія Гребеножко (63 кг) посіли п'яті місця. У завершальний день турніру учасники будуть боротися за ще сім комплектів нагород.

📌Киянин Микита Голобородько вже був чемпіоном European Open у 2023 році. Крім того, він – срібний призер Кубка Європи у Коімбрі-2022, бронзовий призер чемпіонату світу U18 в Алмати-2019, срібний призер чемпіонату Європи U18 у Варшаві-2019, бронзовий призер ЄЮОФ-2019, переможець Кубка Європи U18 у Клуж-Напока-2019 та у Загребі-2019, а також чемпіон України у 2023 році.

На турнірі Grand Slam у столиці Азербайджану, Баку, у ваговій категорії до 57 кг третє місце посіла українська дзюдоїстка Дар'я Білодід.