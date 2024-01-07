Головком Сирський та міністр оборони Умєров прибули на передову

25 лютого 2024, 13:28

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський разом з міністром оборони Рустемом Умєровим відвідали передові командні пункти військових частин і підрозділів у районі ведення бойових дій. Про це повідомив головком у Telegram в неділю, 25 січня.

Сирський підкреслив, що ситуація складна на багатьох напрямках фронту і потребує постійного контролю. Ворожі сили регулярно атакують позиції українських військ.

📢«Ретельно проаналізували ситуацію та обговорили кроки на майбутнє. Зокрема, щодо потенціалу маневрової та позиційної оборони, підсилення окремих ділянок. Наголосив на важливості координації та належної оперативної взаємодії всіх Сил оборони, збереженні життя наших військовослужбовців та військовослужбовиць», - зазначив головком.

Сирський з Умєровим також провели зустрічі з командувачами бригад та окремих батальйонів щодо стану справ на місцях.

📢«Проаналізували проблеми, які не мають системного характеру. Невідкладно ухвалив рішення задля покращення боєздатності, стійкості та управління. Попри складну ситуацію, наші воїни мужньо утримують рубежі й позиції. Ворог зазнає непоправних втрат», - додав Сирський.

📅Раніше повідомлялось, що 24 лютого на фронті відбулося 84 бойових зіткнення. На Мар'їнському напрямку ЗСУ відбили 39 атак російських загарбників. Також українські військові за минулу добу знищили 810 окупантів.