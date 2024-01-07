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МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Події
25 лютого 2024, 13:43

У Нікополі росіяни з дрона атакували вантажівку та вбили людину

Російські окупанти скинули вибухівку з безпілотника на вантажівку в Нікополі Дніпропетровської області. Чоловік, який перебував у машині, загинув. Про це повідомив глава ОВА Сергій Лисак у своєму Facebook у неділю, 25 лютого.

📢«Росіяни скинули вибухівку з БпЛА просто на машину, в якій перебував чоловік. Загиблому 57 років. Щирі співчуття родині», - зазначив Лисак.

За його словами, атака сталася на території одного з підприємств, що призвело до пошкоджень будівель та вантажівок.

📅Нагадаємо, 13 лютого окупанти випустили вибуховий пристрій з дрона на подвір'я приватного житлового будинку в Гаврилівці на Херсонщині, внаслідок чого постраждали двоє людей.

📅6 лютого військові рф тричі випустили вибуховий пристрій з дрона неподалік від гуманітарного штабу у Бериславі. Постраждала 55-річна жінка.

Джерело: "Дніпропетровська ОВА"
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