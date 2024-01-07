У ніч на 26 лютого 2024 року знищено 9 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131» та 3 керовані авіаційні ракети Х-59

У ніч на 26 лютого 2024 року окупанти атакували балістичною ракетою «Іскандер-М» (Крим), двома ЗРК С-300 (Бєлгородська обл.), трьома керованими авіаційними ракетами Х-59, протирадіолокаційною – Х-31П (ТОТ Запорізької обл.) та 14-ма ударними безпілотниками типу «Shahed» (Курська обл).
💥 В результаті бойової роботи протиповітряною обороною знищено три керовані авіаційні ракети Х-59 та 9 «шахедів» у межах Харківської та Дніпропетровської областей.
До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.