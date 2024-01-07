Прем’єр-міністр Болгарії із делегацією прибули до України

26 лютого 2024, 12:22

Прем'єр-міністр Болгарії Ніколай Денков разом зі своєю делегацією прибув до України в понеділок, 26 лютого. Про це повідомляє БНТ.

За даними видання, до складу болгарської делегації увійшли міністри юстиції, довкілля та енергетики – Атанас Славов, Юліан Попов та Румен Радєв, а також заступники міністрів оборони та закордонних справ – Станімір Георгієв і Тихомир Стойчев, разом з главою Міноборони, адміралом Емілем Єфтімовим.

Раніше зазначалося у ЗМІ, що Болгарія почала процес передачі в Україну 100 бронетранспортерів, що були раніше затверджені парламентом країни.

Також було повідомлено, що Болгарія продовжила термін дії тимчасового захисту для українських біженців до березня 2025 року.