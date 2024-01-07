На Харківщині російські загарбники вдарили по ангарах із зерном

26 лютого 2024, 12:51

У ніч на 26 лютого, війська рф обстріляли два райони Харківської області, влучивши в ангари із зерном та базу відпочинку, повідомила Харківська обласна прокуратура в понеділок, 26 лютого.

📢«26 лютого близько 02:20 ворожі БпЛА вдарили по території непрацюючої бази відпочинку у селі Скрипаї Чугуївського району. Зруйновано пʼять будинків, ще два — пошкоджено. Сталась пожежа», - йдеться в офіційному повідомленні.

Також зазначається, що збройні сили російських окупантів атакували ракетами цивільну інфраструктуру у селищі Пісочин, пошкодивши будівлі підприємства та ангари з зерном, а також трактори та автомобілі. За попередніми даними, нападники використали ракети типу С-300, запущені з території Бєлгородської області рф.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що мобільні вогневі групи Харківської області успішно знищили три безпілотники окупантів, які мали цілі в Чугуївському районі.

📅Нагадаємо, що російські війська також здійснили ракетний удар по Харкову у вечірні години в неділю, 25 лютого.