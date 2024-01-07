На Сумщині росіяни авіаударом вбили подружжя у своєму будинку

26 лютого 2024, 13:45

Чергового авіаудару по Сумському району завдали російські окупанти, внаслідок чого у своєму приватному будинку загинуло подружжя. Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація в понеділок, 26 лютого.

📢«Сьогодні, 26 лютого, о 2-й годині 15 хвилин був здійснений авіаудар по Юнаківській громаді. Ворог застосував керовані авіаційні бомби. Зафіксовано 4 вибухи. Попередньо внаслідок авіаудару загинули дві людини – подружжя, яке перебувало вдома», - йдеться у телеграм-каналі Сумської ОВА.

Авіаудар російських окупантів по Юнаківській громаді призвів до руйнування одного приватного житлового будинку та пошкодження п'яти інших. Військова адміністрація закликала місцевих мешканців скористатися можливостями евакуації, які надаються керівництвом громади.

Юнаківська сільська громада, яка потерпіла від авіаудару, розташована в Сумському районі Сумської області, з адміністративним центром у селі Юнаківка.

📅Нагадаємо, що раніше, 20 лютого, російський дрон типу «Ланцет» вдарив у приватний будинок, що призвело до загибелі родини з п'яти осіб. Також, 9 лютого, росія скинула сім авіаційних бомб по прикордонних населених пунктах у Сумській області, що спричинило загибель двох людей.