26 лютого 2024, 17:34 У співпраці з російськими окупантами підозрюється колишній правоохоронець з Луганщини За процесуального керівництва Щастинської окружної прокуратури Луганської області повідомлено про підозру мешканцю Лутугиного. Йому інкриміновано добровільне зайняття посади в незаконному правоохоронному органі, створеному на тимчасово окупованій території (ч. 7 ст. 111-1 КК України). За даними слідства, колишній правоохоронець після захоплення окремих територій Луганщини почав співпрацювати з представниками держави-агресора. При окупантах чоловік став «заступником начальника відділу дільничних інспекторів поліції Управління громадської безпеки мвс лнр». Брав участь у нарадах з «посадовцями» псевдореспубліки, звітував про виконану роботу. Пізніше, на початку березня 2023 року підозрюваний обійняв посаду «начальника відділу міністерства внутрішніх справ рф «Станично-Луганський». Основним видом діяльності цього «органу» є забезпечення громадського порядку та безпеки на території захопленого району. Крім того, фігурант проводить примусову паспортизацію маломобільних місцевих мешканців похилого віку, видаючи їм документи російського зразка. Наразі вирішується питання щодо оголошення підозрюваного у розшук. Досудове розслідування здійснюють слідчі 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях. Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду. Джерело: "Луганська обласна прокуратура" irtafax.com