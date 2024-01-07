Президент підписав закон про демобілізацію строковиків

26 лютого 2024, 17:50

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 26 лютого, затвердив закон про демобілізацію військовослужбовців-строковиків. Про це повідомляється на офіційному сайті Верховної Ради.

📢«26 лютого 2024 року повернуто з підписом від президента України», - йдеться у повідомленні про процес проходження документа.

Згідно з ухваленим раніше рішенням на початку повномасштабного російського вторгнення, під час воєнного стану військовослужбовці-строковики залишалися на службі. Демобілізація могла відбуватися лише за певних умов у виключних випадках.

📌Рада 23 лютого підтримала законопроєкт щодо демобілізації військовослужбовців строкової служби. Згідно з прийнятим документом, військові не можуть бути призвані на службу під час мобілізації протягом 12 місяців після звільнення в запас.

📅Нагадаємо, що 12 лютого Володимир Зеленський підписав закони про продовження загальної мобілізації та воєнного стану в Україні на 90 днів – до 13 травня 2024 року.