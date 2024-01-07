Шольц знову виступає проти надання Україні далекобійних крилатих ракет «Taurus»

26 лютого 2024, 18:12

Канцлер Німеччини Олаф Шольц висловив свою незгоду щодо передачі Україні крилатих ракет «Taurus» після того, як Бундестаг закликав уряд здійснити передачу далекобійних систем Києву. Про це повідомляє Deutsche Welle із посиланням на пресконференцію агентства dpa в понеділок, 26 лютого.

📢«Ми в жодному разі не повинні бути пов'язані з цілями, яких досягає ця система», - заявив Шольц.

Він висловив здивування тим, що питання про «Taurus» знову постає, і наголосив на тому, що «деякі люди навіть не замислюються про те, чи може те, що ми робимо, в якомусь сенсі привести до участі у війні».

📢«Це далекобійна зброя. І те, що роблять британці та французи в плані контролю цілей та їхнього супроводу, не може бути зроблено в Німеччині. Будь-хто, хто мав справу з цією системою, знає це», – запевнив канцлер.

Він також висловив роздратування відсутністю балансу у дискусії саме про передачу ракет «Taurus», зазначивши, що основна потреба України – це боєприпаси різного калібру та на різні відстані.

📢«Чого не вистачає Україні, то це боєприпасів на всі можливі довжини та відстані, але не принципово з Німеччини», – заявив німецький лідер

📢«Німеччина є найбільшим військовим прихильником України в Європі. Але ясно одне: ми не станемо воюючою стороною – ні прямо, ні опосередковано», – написав Шольц у своєму Х (колишній Твіттер).

📅Нагадаємо, що 22 лютого Бундестаг висловив заклик до уряду щодо постачання Україні далекобійних систем, і Єгор Чернєв, представник Верховної Ради, вказав, що йдеться про крилаті ракети «Taurus». Президент Зеленський також підкреслив важливість цих ракет для України на пресконференції 25 лютого.