Повітряні Сили ЗСУ знищили ще один російськи винищувач Су-34

27 лютого 2024, 11:58

Повітряні сили Збройних сил України знищили черговий російський винищувач-бомбардувальник Су-34. Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук, наголошуючи на важливості подальших заходів зі знищення російської авіації для забезпечення безпеки.

📢«На Східному напрямку мінус ще один Су-34. Вчора російським пілотам вдалося уникнути наших ракет, але так буде не завжди», — підкреслив він.

Також Олещук порадив росіянам перед кожним вильотом побачитися з рідними, про всяк випадок, бо ніхто не знає, чи пощастить їм цього разу, чи ні.

❌Нагадаємо, 24 лютого спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомляв, що після знищення російського літака далекого радіолокаційного виявлення А-50У 23 лютого, у росії залишилося не більше восьми таких бортів, але не факт, що всі вони справні чи мають достатньо технологічного обладнання для ведення бойових задач.

❌❌19 лютого Повітряні Сили ЗСУ збили одразу два російські літаки, які виконували удари по позиціях українських військ з використанням керованих авіаційних бомб. Серед збитих літаків був винищувач-бомбардувальник Су-34 та винищувач Су-35С.

❌❌❌17 лютого під час ворожих ударів керованими авіабомбами по позиціях українських військ, Повітряні Сили ЗСУ знищили на Східному напрямку одразу три російські літаки. Ворожа російська армія знову понесла втрати, залишившись без двох Су-34 та одного Су-35.