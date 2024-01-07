Під час російського обстрілу на Сумщині загинуло двоє працівників поліції

27 лютого 2024, 17:34

Унаслідок повторного російського обстрілу на Сумщині двоє поліцейських загинули, а ще шестеро перебувають у лікарні, повідомила пресслужба Національної поліції України у вівторок, 27 лютого, уточнивши дані щодо кількості поранених та імена загиблих.

📢«Російські загарбники підступно завдали удару, коли група слідчих проводила огляд місця події та фіксувала наслідки обстрілів у с. Хотінь Сумського району. На жаль, двоє правоохоронців загинули, їхні тіла дістали з-під завалів», – зазначено в повідомленні.

Загинули підполковник поліції Оксана Новік, керівник відділу розслідування злочинів, скоєних в умовах збройного конфлікту, а також підполковник поліції Олег Юрко, заступник начальника відділення поліції № 4 (м. Суми) Сумського районного управління поліції – начальник слідчого відділення.

📢"Шестеро інших слідчих отримали поранення, вони всі госпіталізовані", - додали у поліції.

📅Нагадаємо, слідча група виїхала на документування наслідків обстрілів будівлі фермерського господарства. І в цей час ворог знову вдарив. Спочатку було відомо про двох загиблих і чотирьох поранених поліцейських.

Раніше на Херсонщині під час російських ударів по цивільній інфраструктурі також дістали поранення двоє поліцейських.