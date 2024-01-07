Херсонщина під російським обстрілом: загинула літня жінка

27 лютого 2024, 17:51

У Білозерській громаді Херсонщини відбувся черговий російський обстріл, у результаті чого загинула літня мешканка села Велетенське. Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у вівторок, 27 лютого.

📢«російська армія вбила літню жительку села Велетенське. Близько 16:20 окупанти обстріляли населений пункт. Одне з влучань прийшлося по житловому будинку. Від отриманих поранень на місці загинула 82-річна жінка», – зазначено у повідомленні.

📅Нагадаємо, що за останні дні російські війська активізували обстріли населених пунктів у Херсонській області. Нічний обстріл Шуменського мікрорайону та центральної частини Херсона призвів до поранень однієї жінки.

Нещодавні обстріли Білозерки, які сталися 24 лютого, також призвели до загибелі однієї людини та поранення п'ятьох інших.